Stefan Kladar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kladar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Kladar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Kladar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Kladar 22 Şubat 1994 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Kladar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Kladar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitanest Bilje futbol takımında oynamaktadır. Vitanest Bilje takımına 16 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Kladar'nin Vitanest Bilje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Kladar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Kladar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Kladar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Kladar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2014 yılında FK Rudar Ugljevik

4 Temmuz 2014 yılında Jedinstvo Brcko

15 Ağu 2016 yılında Bosanska Otoka

29 Temmuz 2019 yılında J. Bihac

24 Ağu 2020 yılında SV 1910 Neuhof

22 Nisan 2021 yılında Fjardabyggd

30 Temmuz 2021 yılında ND Bilje

1 Temmuz 2022 yılında Rudar Velenje

16 Ağu 2022 yılında ND Bilje

Stefan Kladar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Kladar şuan Vitanest Bilje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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