Stefan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Kordic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Kordic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kordic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Kordic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Kordic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Kordic 14 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Kordic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Stefan Kordic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Kordic'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Kordicboyu ve yaşı kaç

Stefan Kordic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Kordic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Kordic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Kordic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2020 yılında AKA Tirol U16

15 Temmuz 2021 yılında SV Kapfenberg

6 Şubat 2023 yılında SV Ried

Stefan Kordic kimdir

Stefan Kordic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Kordic şuan SV Ried takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Innsbruck (2010-)

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Stefan Kordic nereli

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