Stefan Kovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Kovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Kovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Kovac 14 Ocak 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ковач şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Kovac Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Stefan Kovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 21 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Kovac'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Kovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Kovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Kovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Kovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2018 yılında Kızılyıldız U19

21 Ocak 2019 yılında Čukarički

Stefan Kovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Kovac şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Kovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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