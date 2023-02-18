Stefan Krickovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krickovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Krickovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Krickovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Krickovic 9 Temmuz 2000 tarihinde Kranj şehrinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Kričković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Krickovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Krickovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Triglav Kranj futbol takımında oynamaktadır. NK Triglav Kranj takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Krickovic'nin NK Triglav Kranj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Krickovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Krickovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Krickovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Krickovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2019 yılında NK Dekani

14 Şubat 2020 yılında NK Brezice 1919

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında NK Opatija

24 Eylül 2021 yılında Radnik Krizevci

15 Şubat 2022 yılında NK Krsko

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında NK Triglav

Stefan Krickovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Krickovic şuan NK Triglav Kranj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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