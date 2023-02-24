Stefan Krivokapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krivokapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Krivokapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Krivokapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Krivokapic {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Krivokapic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Krivokapic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Krivokapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Krivokapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Krivokapic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.
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