Stefan Krstovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Krstovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Krstovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Krstovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Krstovic {dogum-tarihi} tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Крстовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Krstovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Krstovic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Krstovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Krstovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac
Stefan Krstovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Krstovic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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