MEB okullar kapanacak mı 2021? Okullarda yüz yüze eğitim kaldırılacak mı?Tuzlaspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Yalancı 1. bölüm full, tek parça izle | Show TV Yalancı ilk bölüm canlı izleManisa FK - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?İstanbul’da kaza! Rayların arasına sıkışan cisim tramvayı yoldan çıkardıSağlık Bakanlığı koronavirüs rehberi güncellendi! ''Negatif ve aşılı temaslıya karantina yok''Eyüpspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Aşk Mantık İntikam 13. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Aşk Mantık İntikam 13. bölüm canlı izleSON DAKİKA! BDDK'dan tüketici kredisi kararı!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Stefan Kuntz adım adım Milli takıma! Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılıyor!

Stefan Kuntz adım adım Milli takıma! Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılıyor!

A Milli Takım'da teknik direktörlük görevi için düşünülen ve büyük oranda anlaşma sağlanan Stefan Kuntz, Almanya U21 Milli Takımı hocalığından ayrılıyor. Almanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile tecrübeli hoca Türkiye ile anlaşması halinde Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılacak.

Stefan Kuntz adım adım Milli takıma! Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılıyor!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyordu. TFF, geçtiğimiz günlerde Almanya u21 takımının teknik direktörlüğü görevini yürüten Stefan Kuntz ile görüşme gerçekleştirmiş ve deneyimli hocayı Türkiye'ye getirtmişti. Büyük oranda anlaşma sağlanmasının ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Almanya Futbol Federasyonu'nu tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşma sağlaması durumunda, Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."

Stefan Kuntz adım adım Milli takıma! Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılıyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT