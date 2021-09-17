Stefan Kuntz adım adım Milli takıma! Almanya u21 takımındaki görevinden ayrılıyor!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş'le karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı sürüyordu. TFF, geçtiğimiz günlerde Almanya u21 takımının teknik direktörlüğü görevini yürüten Stefan Kuntz ile görüşme gerçekleştirmiş ve deneyimli hocayı Türkiye'ye getirtmişti. Büyük oranda anlaşma sağlanmasının ardından Almanya Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Almanya Futbol Federasyonu'nu tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Stefan Kuntz'un Türkiye A Milli Takımı ile anlaşma sağlaması durumunda, Almanya U21 Milli Takımı'ndaki sözleşmesinin feshedileceği duyuruldu.

Almanya Futbol Federasyonu'nu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"U21 takımındaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle Stefan Kuntz'un bir sonraki kariyer adımını engellemek istemiyoruz. Sözleşmeyi erken bitirme olasılığı, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun bir göstergesidir."