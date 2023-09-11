Stefan Kuntz: "Japonya maçında süre veremediğimiz futbolcuları oynatacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Belçika'da Japonya ile oynayacakları özel maçta Ermenistan müsabakasında forma giyemeyen oyunculara şans vereceklerini söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Stefan Kuntz: "Japonya maçında süre veremediğimiz futbolcuları oynatacağız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın Belçika'da Japonya ile oynayacakları özel maçta Ermenistan müsabakasında forma giyemeyen oyunculara şans vereceklerini söyledi.

Belçika'daki hazırlık maçında yarın Japonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz, Genk şehrindeki Cegeka Arena'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Japonya'nın Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Alman teknik adam, "Alman vatandaşı olarak, Japonya'nın son maçının skoru bizi üzmüş olsa da orada Japonya'nın oynadığı net oyun ve aldıkları skor, takımımız, taraftarlar ve medya için ne kadar kaliteli ve saygın bir takım olduklarını tekrar göstermiş oldu" ifadelerini kullandı.

"Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım"

Kuntz, "Japonya Teknik Direktörü yarın sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacaklarını açıkladı. Bu sizin kadro tercihinizi etkileyecek mi?" sorusuna, "Bizim de düşüncemiz yarınki hazırlık maçında şimdiye kadar süre veremediğimiz oyunculara süre vermek. Bu yüzden onların kararının bir etkisi olmayacaktır. Japonya çok teknik, taktik yönden özellikli bir takım, çok koşan, seri oyunculara sahipler. Bizim de buna göre disiplinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Japonya'nın kazandığı Almanya maçını benim takımım da izledi. Ne kadar efor sarf etmemiz gerektiğini görmüş oldular. Bizim için önemli olan onlara vereceğimiz karşılık kadar kendi oyunumuzu sahaya yansıtıp, onlar kadar bizim de onları zorlamamız olacaktır" yanıtını verdi.

"Göreve geldiğimizden bu yana birçok oyuncuya milli takım şansı verdik"

Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2 yıl geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kuntz, "Göreve başladığımda Hamit Bey ve yönetimle hedeflediğimiz ilk konu, Dünya Kupası'na katılmak ve Uluslar Ligi'nde bir lig yukarı çıkmaktı. Portekiz karşısında ne yazık ki imkanımızı kaçırdık, son ana kadar kovaladık, iyi bir imkan da elimize geçmişti. Fakat Uluslar Ligi'nde rahat bir şekilde B kategorisine çıktık. Göreve geldiğimizden bu yana birçok oyuncuya milli takım şansı verdik, Anadolu takımlarında oynarken çoğu, büyük takımlara transfer yaptı. Görevimiz sürecinde Burak gibi çok önemli bir forvet, milli takım kariyerine son verdi. Böyle bir değişimin de üstesinden gelmemiz gerekti. 19 maçlık serüvende gol atma sorumluluğunu birçok oyuncuya devretmek zorunda kaldık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Gidişatta genel bir gelişim olduğunu da gözlemliyorum. Genel olarak düşündüklerimizi uyguladığımızı söyleyebilirim" diye konuştu.

"Japonya ile Hırvatistan'ı oyun tarzı olarak birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum"

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, yarınki Japonya maçının Hırvatistan karşılaşması için bir ölçü olup olmayacağı yönündeki soruya ise, "Yarınki rakibimiz ile Hırvatistan'ı oyun tarzı olarak birbirine benzetebileceğimizi düşünmüyorum. Aynı zamanda yarınki maç, bir hazırlık maçı niteliğinde, Belçika'da oynuyoruz. Bir dahaki maç Osijek şehrinde, dolu tribünler önünde, deplasmanda olacak. Kesinlikle yarın Ermenistan maçında süre alamayan oyuncularımıza da süre vereceğiz. Onların maç performanslarını göreceğiz, çünkü beklenmedik anda sol bek ve forvette olduğu gibi birden sakatlıklar olabiliyor. Diğer oyuncuların bu seviyedeki performansını değerlendirmek için onları da böyle bir rakibe karşı kullanmayı istiyoruz" cevabını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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