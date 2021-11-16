Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağız

Karadağ ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında kozlarını paylaşacak.

Karadağ - Türkiye maçı Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'na katılım yolunda büyük önem taşıyor.

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz Karadağ - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.

İlk maçtan değişikliklerimiz Berat ve Abdülkadir oldu. Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini."