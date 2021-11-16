Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 16 Kasım 2021 SalıPeri Piramidi ne demek, TDK'ya göre Peri Piramidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kardeşlerim Kadir ölüyor mu, ölecek mi? Halit Kadir Sarı Kardeşlerim dizisinden ayrılacak mı, ayrılıyor mu? Neden ayrıldı?Profilo iflas mı etti? | Profilo hangi ülkenin?Ertuğrul Özkök kovuldu mu yoksa istifa mı etti? Canlı yayında açıkladıTekâsül ne demek, TDK'ya göre Tekâsül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağızDünya Kupası Elemeleri: Karadağ - Türkiye canlı izle | Karadağ - Türkiye maçı TRT 1 canlı yayın izle linkiBayern Münih - Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı canlı izle | Bein Sports Haber canlı yayın izle linkiTürkiye U21 1 - 2 Danimarka U21 | MAÇ SONUCU
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağız

Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağız

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz maç öncesi yaptığı açıklamada "Oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım. " ifadelerini kullandı.

Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağız

Karadağ ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında kozlarını paylaşacak.

Karadağ  - Türkiye maçı Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'na katılım yolunda büyük önem taşıyor.

A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz Karadağ - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.

İlk maçtan değişikliklerimiz Berat ve Abdülkadir oldu. Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini."

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT