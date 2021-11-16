Stefan Kuntz'tan Karadağ-Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: İyi bir maç çıkaracağız
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz maç öncesi yaptığı açıklamada "Oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım. " ifadelerini kullandı.
Karadağ ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında kozlarını paylaşacak.
Karadağ - Türkiye maçı Katar'da gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'na katılım yolunda büyük önem taşıyor.
A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Stefan Kuntz Karadağ - Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Son günlerde takımımla yaptığım çalışmalar sonucunda, oyuncularımın iyi bir maç çıkaracağından kesin olarak ikna olmuş durumdayım.
İlk maçtan değişikliklerimiz Berat ve Abdülkadir oldu. Abdülkadir, milli takımda ilk kez ilk 11'de başlayacağı için mutluyum. Berat'ın biraz daha boyu ve fiziğiyle orta sahaya getireceği katkıyı düşündük, Abdülkadir'in de enerjisini."