Stefan Kuntz'tan Karadağ - Türkiye maçı öncesi önemli açıklama: İlk 11 için iki tane önemli konu var

A Milli Takımı'mız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ'a konuk olacak. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bizler hocalar olarak planlarımızı burada anlatamayız. Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic'i çıkarttığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum.

Karadağ maçı için duran toplara çalıştık. Takımım 6 gol attığı için mutluyum. Bunlar duran toplar da olabilir, yüksek ve yerden ortalarla da olabilir. Ben oyuncularımı 6 gollü galibiyetten ötürü tebrik ediyorum.

Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak olan millilerimizin gözü bir yandan da Hollanda-Norveç maçında olacak. Bizim kazanmamız, Norveç'in de Hollanda'yı mağlup etmesi durumunda direkt olarak Dünya Kupası'nda gideceğiz. Kazanamamamız durumunda ise 2.'lik için Norveç'in puan kaybını bekleyeceğiz.

İlk 11 için iki tane önemli konu var. Abdülkadir Ömür hazır olur mu göreceğiz. İkinci konu da Cebelitarık maçında oynayanların durumu. Ne kadar etkilendiler, durumları ne? Karadağ maçındaki ilk 11'imize tesir edecek etkenler bunlar olacak."

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Cebelitarık'ı farklı geçen ve Norveç'in puan kaybıyla 2. sıraya yerleşen Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmandan galip dönmek istiyor.

Öte yandan Hollanda ile Norveç ise son hafta kader maçında kozlarını paylaşacak. Karadağ’ı yenersek Play-Off bileti cepte olacak. Hollanda’da seyircisiz oynanacak diğer maçta da Norveç kazanırsa, liderliği ele geçirip doğrudan Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yerimizi ayırtmış olacağız.