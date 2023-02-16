Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Kutschke ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Kutschke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Kutschke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Kutschke 3 Kasım 1988 tarihinde Dresden şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Kutschke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Stefan Kutschke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Kutschke'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Kutschkeboyu ve yaşı kaç

Stefan Kutschke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Kutschke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Kutschke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Kutschke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2007 yılında FV Dresden 06

1 Temmuz 2008 yılında Babelsberg 03

1 Temmuz 2010 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2014 yılında Paderborn

30 Haziran 2015 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg

8 Ocak 2016 yılında Dresden

30 Haziran 2017 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Stefan Kutschke kimdir

Stefan Kutschke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Kutschke şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SSV Turbine Dresden (1994-2001), Sportfreunde 01 Dresden-Nord (2001-2005), FV Dresden 06 Laubegast (2005-12/2006), Dynamo Dresden (1/2007-2007)

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Stefan Kutschke nereli

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