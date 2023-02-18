Stefan Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Lekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Lekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Lekovic 9 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Лековић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Lekovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Lekovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Lekovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Lekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Lekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Lekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Lekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2019 yılında Red Star U16

1 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız U19

17 Ocak 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2022 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Stefan Lekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Lekovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Lekovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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