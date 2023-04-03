Stefan Lesnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lesnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Lesnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Lesnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Lesnjak 24 Kasım 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Lesnjak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımına 11 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Lesnjak'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Lesnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Lesnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2020 yılında Brodarac U17
11 Ağustos 2021 yılında Kragujevac U19
Stefan Lesnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Lesnjak şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac U19 takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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