Stefan Lex kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lex Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Lex adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Lex Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Lex 27 Kasım 1989 tarihinde Erding şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Lex Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Michael Koppold yapmaktadır. Stefan Lex, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV 1860 München futbol takımında oynamaktadır. TSV 1860 München takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Stefan Lex'nin TSV 1860 München ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Lex Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Lex isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Lex Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Lex futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında TSV Buchbach

31 Ocak 2013 yılında Greuther Fürth

17 Ocak 2014 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

Stefan Lex Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Lex şuan TSV 1860 München takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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