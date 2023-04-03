Stefan Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Ljubicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ljubicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ljubicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ljubicic 5 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Alexander Ljubicic şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ljubicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Stefan Ljubicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Ljubicic'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Ljubicicboyu ve yaşı kaç

Stefan Ljubicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ljubicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Ljubicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ljubicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2016 yılında Brighton U18

31 Ocak 2018 yılında Bognor Regis

31 Mayıs 2018 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2018 yılında Brighton U23

31 Ocak 2019 yılında Eastbourne

30 Nisan 2019 yılında Brighton U23

27 Temmuz 2019 yılında Grindavík

1 Ocak 2020 yılında Riga

26 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

15 Haziran 2020 yılında HK Kópavogs

21 Şubat 2022 yılında KR Reykjavík

Stefan Ljubicic kimdir

Stefan Ljubicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ljubicic şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Ljubicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Ljubicic nereli

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