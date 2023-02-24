Stefan Loncar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Loncar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Loncar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Loncar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Loncar 19 Şubat 1996 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Лончар şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Loncar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini V11 Sports Agency yapmaktadır. Stefan Loncar, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Loncar'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Loncar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Loncar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Loncar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Loncar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2016 yılında Rad Belgrad

17 Şubat 2017 yılında Sutjeska Niksic

28 Ocak 2019 yılında NK Istra

9 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

26 Ocak 2023 yılında Debrecen

Stefan Loncar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Loncar şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Loncar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 20 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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