Stefan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Lopes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Stefan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Lopes 24 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Lopes Rocha şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Lopes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Stefan Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Lopes'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2015 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola Esch

30 Haziran 2017 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2018 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

30 Haziran 2023 yılında FC UNA Strassen

Stefan Lopes kimdir

Stefan Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Lopes şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Lopes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Lüksemburg U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Lopes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mario Pavelic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Pavelic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lindon Emerllahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindon Emerllahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lindon Emerllahu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lindon Emerllahu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nassim Hnid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Hnid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nassim Hnid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassim Hnid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Armend Thaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Thaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Armend Thaqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Armend Thaqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da konuştu: ''Adıyaman'dan helallik istiyorum" dedi.
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi