Stefan Lopes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Lopes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Lopes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Lopes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Lopes 24 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Lopes Rocha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Lopes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Stefan Lopes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Lopes'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Lopes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Lopes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Lopes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Lopes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2015 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2016 yılında CS Fola Esch

30 Haziran 2017 yılında UN Käerjeng 97

1 Temmuz 2017 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2018 yılında US Mondorf

1 Temmuz 2019 yılında FC UNA Strassen

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

30 Haziran 2023 yılında FC UNA Strassen

Stefan Lopes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Lopes şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Lopes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Lüksemburg U17 takımında 7 numaralı formasıyla 24 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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