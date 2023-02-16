Stefan Maderer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Maderer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Maderer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Maderer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Maderer 1 Eylül 1996 tarihinde Erlangen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Maderer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Stefan Maderer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Bayreuth futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Bayreuth takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Maderer'nin SpVgg Bayreuth ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Maderer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Maderer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Maderer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Maderer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Gr. Fürth U17

1 Temmuz 2013 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2014 yılında Gr. Fürth II

1 Temmuz 2015 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2016 yılında FSV Frankfurt

31 Ocak 2017 yılında Greuther Fürth

1 Şubat 2017 yılında Gr. Fürth II

5 Temmuz 2018 yılında Schweinfurt 05

1 Temmuz 2020 yılında SpVgg Bayreuth

Stefan Maderer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Maderer şuan SpVgg Bayreuth takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Baiersdorfer SV (2000-2003), SpVgg Greuther Fürth (2003-2004), Baiersdorfer SV (2004-12/2011), SpVgg Greuther Fürth (1/2012-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.