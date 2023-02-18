Stefan Maric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Maric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Maric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Maric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Maric 16 Nisan 2004 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Maric Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Maric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 U19 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Maric'nin RFK Novi Sad 1921 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Maric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Maric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Maric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Maric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2020 yılında Vojvodina U18

7 Ekim 2021 yılında Proleter NS U19

1 Temmuz 2022 yılında Novi Sad U19

Stefan Maric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Maric şuan RFK Novi Sad 1921 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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