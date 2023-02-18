Stefan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Marinkovic 21 Ocak 2005 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Marinkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Stefan Marinkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad U19 takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Marinkovic'nin Graficar Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Marinkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Marinkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

1 Ağu 2022 yılında Graficar U19

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Stefan Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Marinkovic şuan Graficar Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stefan Marinkovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U15 takımında 1 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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