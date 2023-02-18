Stefan Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Marjanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Marjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Marjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Marjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Marjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Marjanovic 25 Temmuz 1994 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Марјановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Marjanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Marjanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Marjanovic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Marjanovicboyu ve yaşı kaç

Stefan Marjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Marjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Marjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Marjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Turbina

1 Ocak 2014 yılında Sumadija AR

1 Ocak 2015 yılında Kolubara

1 Ağu 2015 yılında FK Turbina

1 Temmuz 2016 yılında Smederevo

1 Temmuz 2018 yılında Graficar

18 Ocak 2020 yılında FK Podgorica

8 Temmuz 2021 yılında Kolubara

23 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

Stefan Marjanovic kimdir

Stefan Marjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Marjanovic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Kolubara (bis 2012)

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Stefan Marjanovic nereli

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