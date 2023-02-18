Stefan Mihajlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mihajlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mihajlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mihajlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mihajlovic 1 Şubat 1999 tarihinde Gnjilane şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Михајловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mihajlovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mihajlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Mihajlovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Mihajlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mihajlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Mihajlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mihajlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2017 yılında Vozdovac U19

22 Ocak 2018 yılında Mladost

23 Şubat 2018 yılında Sloga Požega

30 Haziran 2018 yılında Mladost

8 Şubat 2019 yılında Zlatibor

20 Temmuz 2019 yılında Zarkovo

1 Eylül 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında BW Linz II

5 Ekim 2020 yılında Macva

14 Temmuz 2021 yılında Proleter

31 Ocak 2022 yılında Rad Belgrad

Stefan Mihajlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mihajlovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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