Stefan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Milic 6 Temmuz 2000 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Milić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Milic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Milic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 3 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Milic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Podgorica

3 Ağu 2020 yılında Dinamo Zagreb

1 Ekim 2020 yılında NK Varazdin

18 Ocak 2021 yılında Dinamo Zagreb

7 Şubat 2022 yılında NK Bravo

17 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

Stefan Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Milic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Stefan Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ U21 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U17 takımında 5 numaralı formasıyla 20 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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