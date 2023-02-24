Stefan Milojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Milojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Milojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Milojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Milojevic 8 Eylül 1995 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Milojević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Milojevic Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Milojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Milojevic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Milojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Milojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Milojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Milojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kozara Gradiska

1 Şubat 2018 yılında FK Jedinstvo Zeravica

10 Temmuz 2019 yılında Tekstilac

13 Temmuz 2020 yılında FK Laktasi

Stefan Milojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Milojevic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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