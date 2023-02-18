Stefan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Milosevic 7 Nisan 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Милошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Milosevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Milosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Milosevic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ağu 2013 yılında Spartak

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız

11 Şubat 2018 yılında Spartak

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Stefan Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Milosevic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Milosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Crvena Zvezda (-2010), FK Partizan (2010-2013)

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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