Stefan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Milosevic 23 Haziran 1996 tarihinde Nikšić şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Milosevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Gluscevic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Milosevic'nin UTA Arad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında B. Podgorica

4 Ağustos 2015 yılında Rudar Pljevlja

11 Ocak 2016 yılında FK Lovcen

1 Ağustos 2016 yılında Kom Podgorica

1 Temmuz 2018 yılında FK Iskra

15 Ocak 2019 yılında Waasl.-Beveren

2 Eylül 2020 yılında Riga

30 Haziran 2021 yılında Waasl.-Beveren

4 Ağustos 2021 yılında Kiryat Shmona

11 Şubat 2022 yılında B. Podgorica

3 Ocak 2023 yılında UTA Arad

Stefan Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Milosevic şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Milosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 9 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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