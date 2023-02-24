Stefan Mitev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mitev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mitev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mitev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mitev 27 Aralık 2001 tarihinde Dobrich şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Веселинов Митев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mitev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mitev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dobrudzha Dobrich futbol takımında oynamaktadır. Dobrudzha Dobrich takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Mitev'nin Dobrudzha Dobrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Mitev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mitev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Mitev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mitev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Dob. Dobrich

Stefan Mitev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mitev şuan Dobrudzha Dobrich takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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