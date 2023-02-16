Stefan Mitrovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mitrovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mitrovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mitrovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mitrovi 22 Mayıs 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Митровић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mitrovi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mitrovi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Mitrovi'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Mitrovi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefan_mitrovic13/

Stefan Mitrovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mitrovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Mitrovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mitrovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Kızılyıldız U15

1 Temmuz 2005 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2007 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2009 yılında Petrzalka

1 Temmuz 2010 yılında Zbrojovka Brno

1 Temmuz 2011 yılında Metalac

1 Temmuz 2012 yılında KV Kortrijk

1 Temmuz 2013 yılında Benfica

21 Ocak 2014 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2014 yılında Benfica

16 Temmuz 2014 yılında Freiburg

17 Ağu 2015 yılında KAA Gent

30 Haziran 2016 yılında Freiburg

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2018 yılında R. Strasbourg

6 Temmuz 2021 yılında Getafe

Stefan Mitrovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mitrovi şuan Getafe takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Mitrovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 13 numaralı formasıyla 1 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 36 maçta 0 gol atmıştır.

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