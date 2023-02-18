Stefan Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mitrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mitrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mitrovic 15 Ağu 2002 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Митровић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mitrovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mitrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Mitrovic'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Mitrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mitrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Mitrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mitrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Kasım 2019 yılında Radnicki Nis

19 Temmuz 2022 yılında Kızılyıldız

Stefan Mitrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mitrovic şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Mitrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan takımında 15 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.