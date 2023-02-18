Stefan Mocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mocic 3 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Močić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mocic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mocic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Mocic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Mocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mocic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Mocic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında NK Nafta 1903

15 Şubat 2022 yılında Beltinci

30 Haziran 2022 yılında NK Nafta 1903

13 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Stefan Mocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mocic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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