Stefan Monteiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Monteiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Monteiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Monteiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Monteiro 3 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Monteiro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Monteiro'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Monteiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Monteiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück
Stefan Monteiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Monteiro şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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