Stefan Mrsulja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mrsulja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mrsulja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mrsulja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mrsulja 15 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mrsulja Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Mrsulja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Mrsulja'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Mrsulja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mrsulja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Mrsulja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mrsulja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mrsulja şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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