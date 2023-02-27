Stefan Mugo Scaron A kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Mugo Scaron A Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Mugo Scaron A adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Mugo Scaron A Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Mugo Scaron A 26 Şubat 1992 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Мугоша şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Mugo Scaron A Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Sports Korea yapmaktadır. Stefan Mugo Scaron A, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Mugo Scaron A'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Mugo Scaron A Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Stefan_Mugosa

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http://www.instagram.com/s.mugosa__9/

Stefan Mugo Scaron A Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Mugo Scaron A isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Mugo Scaron A Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Mugo Scaron A futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Podgorica

3 Ağustos 2013 yılında FK Mladost

3 Temmuz 2014 yılında 1.FC K'lautern

27 Ocak 2015 yılında Aue

30 Haziran 2015 yılında 1.FC K'lautern

15 Ağustos 2015 yılında 1860 München

31 Ocak 2017 yılında Karlsruhe

30 Haziran 2017 yılında 1860 München

1 Temmuz 2017 yılında FC Sheriff

8 Şubat 2018 yılında Incheon Utd.

11 Temmuz 2022 yılında Vissel Kobe

Stefan Mugo Scaron A Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Mugo Scaron A şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Mugo Scaron A Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Buducnost Podgorica (-2011)

Karadağ takımında 9 numaralı formasıyla 8 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 45 maçta 15 gol atmıştır.

Karadağ U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 5 gol atmıştır.

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