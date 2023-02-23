Stefan Musat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Musat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Musat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Musat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Musat 17 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Cosmin Mușat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Musat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJM Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Musat'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Musat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Musat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Musat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Musat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

Stefan Musat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Musat şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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