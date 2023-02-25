Stefan Nigro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Nigro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Nigro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Nigro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Nigro 10 Ağustos 1996 tarihinde Ballarat şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avustralya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Nigro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZionSM yapmaktadır. Stefan Nigro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne Victory futbol takımında oynamaktadır. Melbourne Victory takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Nigro'nin Melbourne Victory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Nigro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefan_nigro/

Stefan Nigro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Nigro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Nigro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Nigro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Melbourne

18 Temmuz 2018 yılında Brisbane Roar

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

17 Ocak 2020 yılında Green Gully SC

9 Aralık 2020 yılında Central Coast

19 Temmuz 2021 yılında Melbourne

Stefan Nigro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Nigro şuan Melbourne Victory takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Southern Cross Strikers (2011-2012), Ballarat Red Devils (2013), Port Melbourne Sharks (2014), Melbourne Victory (2015-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.