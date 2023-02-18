Stefan Obradovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Obradovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Obradovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Obradovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Obradovic 9 Ekim 2003 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Obradovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Stefan Obradovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Obradovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Obradovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Obradovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Obradovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Obradovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U17

1 Ağu 2018 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2019 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2020 yılında Partizan U19

1 Şubat 2021 yılında Teleoptik

30 Haziran 2021 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2021 yılında BASK Belgrad

26 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Stefan Obradovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Obradovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

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