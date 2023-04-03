Stefan Orri Hakonarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Orri Hakonarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Orri Hakonarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Orri Hakonarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Orri Hakonarson 19 Temmuz 2005 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Orri Hakonarson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Orri Hakonarson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Orri Hakonarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Orri Hakonarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Temmuz 2021 yılında Fram Reykjavík
27 Temmuz 2022 yılında KV Vesturbaejar
16 Ekim 2022 yılında Fram Reykjavík
2 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík
Stefan Orri Hakonarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Orri Hakonarson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Stefan Orri Hakonarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U17 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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