Stefan Pacionel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Pacionel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Pacionel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Pacionel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Pacionel 16 Şubat 1999 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Cristinel Pacionel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Pacionel Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Pacionel'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Pacionel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Pacionel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Pacionel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Pacionel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2019 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2019 yılında FCSB II

1 Temmuz 2019 yılında D. Calarasi

5 Eylül 2019 yılında FCSB II

1 Ocak 2020 yılında Axiopolis

1 Temmuz 2021 yılında CSA Steaua

Stefan Pacionel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Pacionel şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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