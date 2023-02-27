Stefan Panic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Panic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Panic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Panic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Panic 20 Eylül 1992 tarihinde Topola şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Panic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Young Football Talents yapmaktadır. Stefan Panic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 16 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Panic'nin RFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Panic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Panic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Panic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Panic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK Kovacevac

1 Ocak 2013 yılında Metalac

1 Temmuz 2017 yılında Banik Ostrava

24 Ocak 2018 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2018 yılında Riga

1 Ocak 2021 yılında Pafos FC

16 Haziran 2022 yılında RFS

Stefan Panic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Panic şuan RFS takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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