Stefan Panoiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Panoiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Panoiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Panoiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Panoiu 23 Eylül 2002 tarihinde Râmnicu Vâlcea şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Călin Pănoiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Panoiu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Panoiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Panoiu'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Panoiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Panoiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Panoiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Panoiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

Stefan Panoiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Panoiu şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Panoiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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