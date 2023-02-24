Stefan Paranos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Paranos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Paranos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Paranos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Paranos 20 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Paranos Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Paranos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnik Bijeljina futbol takımında oynamaktadır. FK Radnik Bijeljina takımına 24 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Paranos'nin FK Radnik Bijeljina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Paranos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Paranos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Paranos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Paranos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2020 yılında Leotar Trebinje

24 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

Stefan Paranos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Paranos şuan FK Radnik Bijeljina takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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