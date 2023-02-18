Stefan Peric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Peric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Peric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Peric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Peric 13 Şubat 1997 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Perić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Peric Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stefan Peric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Peric'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Peric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Peric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Peric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Peric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2014 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2015 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker

2 Temmuz 2019 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

Stefan Peric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Peric şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Peric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Bull Salzburg (03/2006-)

Avusturya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 27 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 1 gol atmıştır.

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