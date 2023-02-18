Stefan Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Petrovic 30 Nisan 2001 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Petrović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Petrovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Petrovic'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Olimpija U19

1 Ağu 2020 yılında NK Olimpija

15 Şubat 2022 yılında NK Triglav

30 Haziran 2022 yılında NK Olimpija

29 Temmuz 2022 yılında NK Triglav

26 Ocak 2023 yılında NK Nafta 1903

Stefan Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Petrovic şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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