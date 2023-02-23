Stefan Pisaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Pisaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Pisaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Pisaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Pisaru 14 Ocak 2002 tarihinde Slatina şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Alin Pisăru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Pisaru Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Pisaru'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Pisaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Pisaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Pisaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Pisaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Pisaru şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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