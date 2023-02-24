Stefan Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Popov 6 Ağustos 2002 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ангелов Попов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Popov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Popov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Popov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağustos 2020 yılında Botev Plovdiv

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Maritsa

Stefan Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Popov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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