Stefan Puletic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Puletic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Puletic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Puletic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Puletic 28 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Пулетић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Puletic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Puletic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Puletic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Puletic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Puletic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Puletic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Puletic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2020 yılında Kom Podgorica

9 Ağustos 2021 yılında Zora Spuz

11 Şubat 2022 yılında FK Polet Stars

8 Ağustos 2022 yılında Zeta Golubovac

Stefan Puletic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Puletic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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