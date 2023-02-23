Stefan Purtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Purtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Purtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Purtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Purtic 6 Ağustos 1998 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Пуртић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Purtic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Stefan Purtic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Purtic'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Purtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Purtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Purtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Purtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

15 Şubat 2018 yılında Radnicki Obrenovac

30 Haziran 2018 yılında Vozdovac

6 Şubat 2020 yılında FK Indjija

31 Aralık 2020 yılında Vozdovac

5 Ocak 2023 yılında Petrolul

Stefan Purtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Purtic şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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