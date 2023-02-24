Stefan Radakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Radakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Radakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Radakovic 4 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Radaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Radakovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HFW Production yapmaktadır. Stefan Radakovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rudar Prijedor futbol takımında oynamaktadır. FK Rudar Prijedor takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Radakovic'nin FK Rudar Prijedor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Radakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Radakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Radakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Radakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2022 yılında Rudar Prijedor

Stefan Radakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Radakovic şuan FK Rudar Prijedor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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