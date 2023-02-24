Stefan Radinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Radinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Radinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Radinovic 9 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Radinovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Radinovic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Radinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Radinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Radinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Radinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Mladost Ljes

30 Temmuz 2018 yılında FK Adria

10 Haziran 2019 yılında Mladost Ljes

30 Temmuz 2019 yılında Mladost DG

25 Ocak 2020 yılında FK Podgorica

27 Ocak 2020 yılında FK Lovcen

1 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tivat

19 Temmuz 2021 yılında OFK Petrovac

Stefan Radinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Radinovic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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