Stefan Radmanovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Radmanovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Radmanovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Radmanovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Radmanovac 8 Kasım 2001 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Радмановац şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Radmanovac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Radmanovac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Radmanovac'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Radmanovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Radmanovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Radmanovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Radmanovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2020 yılında Partizan U19

21 Temmuz 2020 yılında Partizan

22 Temmuz 2020 yılında Zlatibor

31 Aralık 2020 yılında Partizan

1 Şubat 2021 yılında Teleoptik

30 Haziran 2021 yılında Partizan

1 Temmuz 2021 yılında FK Loznica

Stefan Radmanovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Radmanovac şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Radmanovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad

Sırbistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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